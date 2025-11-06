Iglesia católica se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

En reunión de trabajo convocada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, los obispos de Zamora, Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Morelia y párrocos de distintas comunidades, externaron interés de generar alianzas para garantizar el respeto a la dignidad y a la vida de las personas.

Aseguraron que de manera organizada y en coordinación se podrán diseñar nuevas estrategias de seguridad para atender problemáticas sociales en las localidades con mayor incidencia delictiva por extorsión y narcomenudeo por ejemplo, así como la falta de empleo y drogadicción en jóvenes.