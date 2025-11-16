Iglesia Católica respalda manifestaciones y pide perdón al pueblo

El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos enfatizó que las manifestaciones son un clamor de la población, por lo que aseguró que la Iglesia Católica siempre respaldará las acciones que realicen, siempre y cuando sean pacíficas y sin generar violencia.

En conferencia de prensa, reconoció que la Iglesia Católica no ha respaldado al 100 por ciento a la población, por lo que indicó que en el Plenario de la Reunión del Episcopado Mexicano, en su edición número 119, se expuso la falta de acompañamiento a las demandas expuestas para exigir la paz en todo el país.

Por lo que precisó que la Iglesia no confrontara ni pedirá más violencia para atender la violencia, sino que hará un llamado a las autoridades para que escuchen en sentir y clamor de la población.

