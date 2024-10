IEMSYSEM presenta denuncia de daños a instalaciones por presuntos normalistas

“Nosotros estamos firmes en que no hay cabida para algo irregular, para algo de corrupción, para procesos que son opacos, no hay claridad, pero la gente que tenga que estar por su mérito, se lo gana a través del examen, y quien no tenga que estar, no tiene que estar”, subrayó .

Insistió en que aunque han sido respetuosos de la organización interna en las escuelas normales, esto no está por encima de la ley o arriba de la legalidad.

RYE