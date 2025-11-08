Iemsysem logra acuerdo con manifestantes de la UIIM Costa y liberan vialidad federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) y la rectoría de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), en coordinación con la Secretaría de Gobierno, se brindó atención a estudiantes de la sede Costa, quienes esta mañana se manifestaron pacíficamente sobre la carretera federal México 200.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se estableció comunicación con la comunidad estudiantil para atender sus planteamientos y propiciar un espacio de diálogo respetuoso.