Michoacán

Iemsysem logra acuerdo con manifestantes de la UIIM Costa y liberan vialidad federal

Se mantiene atención permanente a planteamientos estudiantiles
Iemsysem logra acuerdo con manifestantes de la UIIM Costa y liberan vialidad federal
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) y la rectoría de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), en coordinación con la Secretaría de Gobierno, se brindó atención a estudiantes de la sede Costa, quienes esta mañana se manifestaron pacíficamente sobre la carretera federal México 200.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se estableció comunicación con la comunidad estudiantil para atender sus planteamientos y propiciar un espacio de diálogo respetuoso.

CORTESÍA

Como resultado de este acercamiento, las vialidades fueron liberadas y se acordó realizar una visita conjunta con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en los próximos días, con el propósito de dar seguimiento a las inquietudes expresadas.

El instituto reitera su compromiso de mantener una atención permanente y cercana a las instituciones educativas, fortaleciendo el diálogo como vía para la construcción de acuerdos en beneficio de las y los estudiantes michoacanos.

mrh

IEMSySEM
UIIM Costa
liberan vialidad federal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com