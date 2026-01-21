IEM valida consultas indígenas para autogobierno en comunidades de Tingüindín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en Sesión Extraordinaria Urgente aprobó la validez de las consultas previas, libres e informadas realizadas en las comunidades indígenas de Xhániro y El Moral, pertenecientes al municipio de Tingüindín, mediante las cuales sus habitantes decidieron ejercer su derecho al autogobierno y a la administración directa de los recursos públicos que les corresponden de manera directa.

Durante la presentación de ambos proyectos, la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar, consejera electoral y presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), explicó el desarrollo de los procesos de consulta, señalando que en ambos casos las solicitudes fueron presentadas por las propias autoridades comunitarias, se integraron los expedientes correspondientes y se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las comunidades para la elaboración conjunta del plan de trabajo y de las convocatorias.