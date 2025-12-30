IEM trabaja en la creación de una red inclusiva de acciones afirmativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de su Comisión de Igualdad, se encuentra diseñando proyectos clave que se anunciarán a partir de enero, con el objetivo de fortalecer la participación política inclusiva y medir la efectividad de las acciones afirmativas. Uno de los proyectos es la creación de una nueva red que congregará a todas las personas que han sido electas mediante acciones afirmativas, ampliando el alcance de iniciativas previas.

Esta red, según explicó la consejera Lizbeth González Medina, buscará ser un espacio de encuentro y colaboración para un espectro más amplio de la ciudadanía. Incluirá a personas migrantes, personas con discapacidad, mujeres indígenas y personas de la diversidad sexual, además de las ya incluidas en redes existentes.

El propósito es no solo agrupar a estos sectores, sino también observar, medir y evaluar la efectividad de las estrategias implementadas desde sus respectivos campos para promocionar e impulsar a los grupos que representan.