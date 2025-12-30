IEM trabaja en la creación de una red inclusiva de acciones afirmativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de su Comisión de Igualdad, se encuentra diseñando proyectos clave que se anunciarán a partir de enero, con el objetivo de fortalecer la participación política inclusiva y medir la efectividad de las acciones afirmativas. Uno de los proyectos es la creación de una nueva red que congregará a todas las personas que han sido electas mediante acciones afirmativas, ampliando el alcance de iniciativas previas.
Esta red, según explicó la consejera Lizbeth González Medina, buscará ser un espacio de encuentro y colaboración para un espectro más amplio de la ciudadanía. Incluirá a personas migrantes, personas con discapacidad, mujeres indígenas y personas de la diversidad sexual, además de las ya incluidas en redes existentes.
El propósito es no solo agrupar a estos sectores, sino también observar, medir y evaluar la efectividad de las estrategias implementadas desde sus respectivos campos para promocionar e impulsar a los grupos que representan.
Actualmente, el IEM ya cuenta con la “Red de Mujeres Electas”, una iniciativa consolidada que busca apoyar a las mujeres que han obtenido cargos públicos. Esta red proporciona acompañamiento, información sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y facilita el intercambio de conocimientos entre diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras. En julio de 2024, por ejemplo, se integraron 334 mujeres a esta red.
Paralelamente, la Comisión de Igualdad del IEM está por concluir un protocolo diseñado específicamente para prevenir la usurpación de cargos por parte de varones, un fenómeno que podría presentarse en los cargos que ejercerán las mujeres electas en Michoacán. Este protocolo, que se socializará con colectivas locales, representa un avance significativo para asegurar que los perfiles que lleguen a los puestos sean legítimos y sin simulaciones.
Sobre la posibilidad de fortalecer este tema mediante una ley, la consejera Medina aclaró que, si bien el Congreso podría legislar al respecto, el protocolo desarrollado por el IEM se enfoca en delinear la actuación de las y los operadores jurídicos del propio instituto ante posibles simulaciones. “Cómo deben operar, cómo deben actuar y qué diligencias deben hacer, eso sí solo atañe al Instituto Electoral de Michoacán”, puntualizó.
RPO