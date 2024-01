IEM relanzará convocatoria para elegir empresa a encargarse del PREP

“Ya nos ha pasado, lo que pasa es que la ley, nuestro reglamento y las bases que aprobamos, te pide que para poder desahogar la licitación requieres por lo menos tres proveedores o tres licitantes, si no se lleva a cabo entonces te vas una segunda vuelta y si no ya te puedes incluso irte a una adjudicación directa; el caso es que no llegaron estas tres empresas, nada más llegaron estas dos empresas y ahí sí nos va a tocar”.

Ignacio Hurtado, presidente del IEM