IEM prevé devolución de alrededor de 10 mdp de prerrogativas no ejercidas en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se prepara para reintegrar a las arcas estatales una suma aproximada de 10 millones de pesos, correspondientes a prerrogativas presupuestadas para 2025 y que no se ejercieron durante el año, así lo adelantó la consejera electoral Marlene Mendoza Díaz de León.

Aunque el cierre del año fiscal aún está pendiente y se están cubriendo gastos imprevistos, como saneamientos por daños en el edificio, la devolución de la prerrogativa sí está prevista, derivado de financiamiento que no ejercieron los partidos políticos.

La consejera aclaró que la proyección de las prerrogativas se estima en cantidades más elevadas, y se les entrega a los institutos políticos; no obstante, estos no ejercen el total y, por ello, al cierre del año sobra recurso, el cual se regresa.

"Definitivamente vamos a entregar el de la prerrogativa, que son alrededor de 10 millones que se les entregarían a Finanzas del estado de Michoacán", afirmó la consejera, insistiendo que este recurso corresponde a la proyección inicial que resultó ser superior a lo efectivamente gastado.