IEM no descarta pedir ampliación presupuestal para el proceso electoral 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 481 millones 978 mil 162.16 pesos autorizados para ejercerse en 2026, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no descarta solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Estado una ampliación presupuestal para cubrir lo que se requiera del arranque del proceso electoral.

El compromiso es hacer eficiente el recurso financiero el próximo año para evitar una solicitud de ampliación, pero prever diversas licitaciones para asegurar precios y proveedores antes de que cierre el año es una de las apuestas del órgano electoral local.

En entrevista, el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez, refirió que lo autorizado por el Congreso de Michoacán en el Paquete Fiscal 2026 da prioridad a cubrir los gastos operativos y las prerrogativas para los partidos políticos.

"El compromiso es hacer aún más eficiente nuestra administración, porque el próximo año arranca el proceso electoral. La idea es apuntalar algunos temas y, en el acuerdo, dejamos la previsión de que a medio año haremos cuentas y, si a partir de ahí es necesario empezar a platicar con Finanzas para ver posibles ampliaciones, se hará pensando en el proceso electoral", dijo.

Del total autorizado para 2026, 171 millones 561 mil 527.91 pesos son para los gastos operativos del IEM y 310 millones 416 mil 634.09 pesos serán destinados a las prerrogativas de los partidos políticos.

A lo anterior, Hurtado Gómez refirió que primero se buscará hacer eficientes los recursos para evitar una solicitud de ampliación, pero, en caso de ser necesario, esta beneficiará diversas áreas, previendo si hay o no cambios en las reformas electorales que se esperan a nivel nacional.

"Ahorita no podemos prever, porque no sabemos cómo viene la reforma; vamos primero con la operación del instituto y luego con el proceso electoral", agregó.

Para el proceso electoral, el consejero presidente refirió que se contemplan 80 millones de pesos del gasto operativo. Sin embargo, reconoció que, si las reformas electorales son profundas, se analizarán los siguientes pasos a seguir, más porque el órgano electoral local debe prever los 116 órganos desconcentrados y el arrendamiento de sus inmuebles para el proceso electoral.

Finalmente, recordó que se solicitó una ampliación de alrededor de 160 millones de pesos para poder sortear el proceso judicial pasado.

