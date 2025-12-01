IEM no descarta cerrar 2025 con ahorros financieros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no descarta cerrar su año fiscal con ahorros, tal como ya se ha realizado en años anteriores, mencionó Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM.

En entrevista, el consejero señaló que estas economías son cruciales, ya que el remanente podría ser utilizado para "empezar a desactivar precisamente algunas cuestiones inherentes al proceso electoral del 2027", a fin de tener una visión de largo plazo en la gestión de recursos.

A un mes de que concluya el año, el IEM asegura ir "bien, afortunadamente, en el cierre" de las cuentas actuales. La transparencia en el manejo de fondos, incluyendo devoluciones obligatorias relacionadas con la proyección de la UMA para partidos políticos, subraya el compromiso institucional con el apego presupuestal, incluso en la gestión de excedentes, mencionó.

Hurtado Gómez refirió que los ahorros se van generando conforme pasa el año, y dependen de las economías que el instituto busca con sus proveedores.