IEM inicia procedimiento de liquidación de partidos locales que no mantuvieron registro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) comenzó el período de prevención dentro del procedimiento de liquidación de los cuatro partidos políticos locales que no consiguieron el mínimo del 3% de los votos generales para mantener su registro.

El acuerdo fue aprobado por las y los consejeros electorales, en el cual también se propuso la designación de quienes representarán a los partidos locales Encuentro Solidario (PES), Más Michoacán, Tiempo x México (TXM) y Michoacán Primero, para estar pendientes del proceso de liquidación, y que es el primer paso para su extinción.

Durante la sesión, la consejera Marlene Mendoza Díaz de León detalló los porcentajes de cada instituto político:

En elección de diputaciones locales

- PES: 51 mil 552 votos = 2.61%

- Más Michoacán: 34 mil 321 = 1.77%

- Michoacán Primero: 19 mil 838 = 1.02%

- TxM: 23 mil 618 = 1.22%

"Una vez obtenidos estos resultados en los cómputos, tenemos que los partidos que se ubican en el umbral no alcanzado del 3% de la votación estatal válida emitida, por lo que en este sentido se propone en la cuenta se inicie con la etapa de prevención dentro del procedimiento de liquidación", mencionó Marlene Mendoza.

Por su parte, Araceli Gutiérrez Cortés, informó que, este periodo le significa a los partidos locales no caer en compromisos económicos que no podrán cumplir con la pérdida del registro.

"Lo que se busca en esta etapa es salvaguardar el patrimonio de aquello que eventualmente es público, los partidos políticos reciben prerrogativas mensuales, ordinarias y específicas, y el objetivo es que estos partidos no generen compromisos más allá de su gasto ordinario como temas de rentas o salarios, o que no asuman compras o contrataciones cuyo compromiso no pueda ser sostenible hacia el futuro o que representen un gasto innecesario ante la pérdida del registro".

Con ello, Michoacán se quedará con seis partidos, uno local -el PRD- y cinco nacionales: Morena, PT, PVEM, PAN y el PRI.

RYE