IEM fortalece la cultura democrática con revista Testimonios Electorales en la FILL de Morelia

Posteriormente, la Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM subrayó la importancia de la coordinación entre el IEM y el Instituto Nacional Electoral (INE) destacando la labor de Supervisores Electorales Locales (SEL) y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), al tiempo que, explicó que, estas personas son responsables de capacitar a las y los funcionarios de casilla, promover la participación ciudadana, apoyar en el conteo y sellado de boletas, colaborar en el traslado del voto y en el PREP Casilla, “aunque no siempre son visibles, resultan fundamentales para la democracia en Michoacán”, apunto la Mtr.a Erandi Reyes.

Finalmente, el Mtro. Juan Pedro Gómez Arreola, director de Organización Electoral del IEM, señaló que la revista incluye testimonios de 32 integrantes de comités electorales locales, quienes operan los procesos desde los municipios. Asimismo, detalló que entre sus principales tareas están garantizar la seguridad de bodegas y espacios electorales, supervisar el trabajo de SEL y CAEL, aprobar la logística electoral, así como sellar y revisar cada boleta que llega a las mesas directivas de casilla.

De igual manera, subrayó que la cobertura territorial que logra el IEM en un proceso electoral es amplia y presenta características distintas a la del INE, lo que representa un reto mayor en términos de organización y logística.

La participación del instituto en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia reafirma su compromiso con la difusión de la cultura democrática y abre a la ciudadanía la oportunidad de conocer de cerca las experiencias, testimonios y esfuerzos de quienes hacen posible la organización de elecciones en Michoacán.

Conoce el fondo editorial del IEMich en la siguiente liga: goo.su/SgZl