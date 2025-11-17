IEM en proceso de cierre de año en operación administrativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encuentra en el proceso de cierre de actividades administrativas y financieras correspondientes al año 2025, un periodo que, según la consejera Marlene Mendoza Díaz de León, es crucial para sentar las bases estratégicas del próximo ciclo electoral en 2026.

La consejera destacó que este cierre no es únicamente contable, sino que implica un análisis profundo de los resultados obtenidos para fortalecer la operatividad institucional.

Mendoza Díaz de León explicó que este periodo de balance se enfoca en identificar qué actividades generaron un impacto positivo en la ciudadanía y cuáles requieren revisión y reorientación, con el objetivo de mejorar el acercamiento del IEM hacia la población.

“Estamos en este periodo también de análisis de todo lo que se hizo en el año para reforzar el siguiente año, el 2026, tanto las actividades que fueron éxito, las actividades en las que logramos un impacto en la ciudadanía, y aquellas que tienen áreas de oportunidad, pues mejorarlas”, puntualizó.

El objetivo, agregó, es arrancar el 2026 —año electoral— con una campaña de posicionamiento clara sobre la función del IEM y la difusión de los derechos político-electorales.

Entre los logros destacados, Mendoza Díaz de León subrayó la confianza ciudadana que ha permitido expandir los programas de educación cívica en escuelas, instituciones y organizaciones en diversos municipios. No obstante, reconoció que aún existen zonas donde el acercamiento ha sido limitado, por lo que será prioritario extender esta labor informativa a toda la entidad.

