IEM declara nulo segundo proceso licitatorio para contratación de empresa que llevará PREP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) declaró nulo el segundo procedimiento licitatorio para la adjudicación de la empresa que llevará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), luego de ninguna de las tres licitantes cumpliera con la totalidad de los requisitos que marcan las bases de la convocatoria.

Fue este martes cuando se llevó a cabo la sesión del Comité conforme lo señalado por la segunda convocatoria, tras haber recibido las propuestas técnicas económicas en sobres sellados por parte de las empresas Grupo Proisi S.A. de C. V., DSI Elecciones S. A. de C. V.; así como la empresa Impresoria.

De acuerdo con el presidente del IEM, Ignacio Hurtado, la propuesta técnica de Grupo Proisi se descalificó al no cumplir con la base 37, fracción quinta, en el sentido de haber presentado en memoria USB la totalidad de los documentos que se presentaron en físico, además se incumplió la base 32, fracción quinta, en relación con la constancia de situación fiscal, así como la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, el cual presentó una temporalidad mayor de 10 días previos a la recepción y apertura del sobre de proposiciones.

En cuanto a Impresoria, la empresa no cumple con la base 32, fracción primera, que corresponde a estar inscritos en el padrón de proveedores del IEM, así como el incumplimiento de la base 32 fracción octava, que tiene que ver con el demostrar la experiencia en el manejo integral del PREP en por lo menos un proceso electoral, lo cual no está acreditado. Además se incumple la base 38, inciso B, ya que no presentó el el anexo técnico en el cual se debería plasmar la descripción detallada de las características del sistema informático e implementación del PREP que se ofertó. A la par, incumplió con la base 38, fracción octava, en el sentido de que su constancia de situación fiscal no establece una actividad empresarial que corresponda al giro se requiere por la naturaleza del servicio que se está licitando.

En cuanto a la empresa DSI, se descalificó por incumplir la base 38, inciso A fracción siete, que corresponde a la entrega del original o copia cotejada ante notario público de la escritura constitutiva y modificaciones de la persona moral inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

Cabe recordar que esta es la segunda convocatoria para la contratación de la empresa que llevará el PREP, luego de que la primera se declarara desierta al haber recibido solamente dos propuestas económicas y técnicas a cargo de las empresas DSI y Grupo Proisi.

Es de resaltar que el IEM tiene la facultad de asignación directa.

