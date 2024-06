IEM cumplió objetivo del proceso electoral, destaca Ignacio Hurtado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, calificó como positivo "en lo general" el proceso electoral 2023-2024, reconociendo que existe sobre la mesa del IEM las enseñanzas que dejó el período y aún con actividades por delante para darle el cierre definitivo.

Sobre lo anterior reconoció que se dieron algunas circunstancias con base en las cuales no se puede hablar de un proceso perfecto, no obstante, insistió en que el análisis del trabajo en el IEM podrá generar las enseñanzas para las siguientes jornadas.

"Tenemos varias actividades en el marco y creo que en general fue un proceso positivo, obviamente deja muchas enseñanzas como todo proceso electoral habrá con calma que hacer alguna valoración mucho más puntual de las varias etapas del proceso, pero, insisto, en general ahí están los resultados; no tenemos un conflicto post electoral abierto, las diferencias se está dilucidando en el tribunal, por ese lado se puede hablar en lo general de un buen proceso electoral, no perfecto, no nos sacamos un 10, pero se cumplió con el objetivo del proceso".

Con el cierre de los cómputos locales en el IEM están en curso la desactivación de los órganos desconcentrados y con ello la concentración de todos los paquetes y material electoral en la bodega central del instituto, así como la culminación de la relación laboral con el personal que apoyó en los comités.

Hurtado Gómez recordó que también está pendiente la liquidación de los partidos políticos locales que no alcanzaron el porcentaje mínimo para mantener su registro.

Atender los requerimientos del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) también es una de las cuestiones que está atendiendo el IEM para darle cierre total al proceso 2023-2024.

RYE