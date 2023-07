IEM cumple sus responsabilidades para ser órgano confiable: Ignacio Hurtado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al resaltar que el Instituto Electoral de Michoacán atiende todas las solicitudes de información y transparencia, auditorías y todo su personal sigue con los códigos de ética y conducta, Ignacio Hurtado Gómez describió al IEM como un órgano confiable y sólido, que además será el árbitro en el proceso electoral local 2023-2024.

Para el presidente del IEM se dijo abierto a conocer las inquietudes de cualquier figura política respecto al trabajo y rendición de cuentas del instituto, con la finalidad de mejorar en cualquier campo de oportunidad.

Y es que, en una iniciativa presentada el pasado jueves en sesión del Congreso, los diputados Juan Carlos Barragán, Margarita López y Julieta García, sugieren una perspectiva generalizada de desconfianza en el IEM y en el Tribunal Electoral de Michoacán, por lo que sugirieron modificar el Código Electoral del Estado para que los miembros de los órganos electorales presenten previa acreditación de haber aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza.

En este sentido, Ignacio Hurtado recordó que, para la integración del IEM los perfiles deben cumplir con todos los lineamientos de ética y conducta, además de que en el instituto existe un órgano interno de control que fue designado por el Congreso local.

"Es la parte que me gustaría saber, no somos monedita de oro pero ayúdenos a saber en qué se basa esa "percepción preocupante" para ponernos a chambear. Lo mejor para los actores políticos es que haya un órgano confiable".

Además, el presidente del IEM señaló que la propuesta de los diputados sobre un examen de evaluación y control es una figura que está más relacionada con los órganos policiacos.

Para Hurtado Gómez es preocupante el mensaje de desconfianza que se envía desde el Congreso sobre los órganos electorales, máxime con un proceso electoral que está a menos de dos meses de iniciar.

"Me preocupa un poco que se plantee esta percepción preocupante de inseguridad, cuando se trata del árbitro en el próximo proceso, no es una muy buena señal en este sentido. El mensaje es muy claro: no hay confianza en el instituto, yo lo que quiero saber es por qué".

Por último, Ignacio Hurtado recordó que, si bien los diputados tienen el derecho de presentar iniciativas en el Congreso, son figuras que representan a un partido político, mientras que en el Consejo del IEM los representantes de los institutos políticos nunca han manifestado desconfiar en el árbitro electoral de Michoacán.

RYE