IEM aprueba presupuesto 2026 con enfoque en austeridad y elecciones indígenas

Gasto Operativo IEM

$171,561,527.91

Prerrogativas para Partidos Políticos

$310,416,634.09

Proyecto de Presupuesto contempla los recursos indispensables para el funcionamiento de las áreas técnicas y administrativas como la organización de procesos de participación ciudadana, consultas y posibles elecciones de comunidades indígenas, así como la planeación logística de los procesos electorales, entre otros

Asimismo, se integró la proyección de financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y específicas, cuyo monto para 2026 calculado conforme a la legislación electoral aplicable.

La propuesta presupuestal se sustenta en el Programa Operativo Anual (POA) elaborado en coordinación con todas las Unidades Responsables del Instituto, y será remitida al Poder Ejecutivo del Estado para su integración en la iniciativa de Presupuesto de Egresos 2026.

Aprueban Validez de la consulta para la renovación del Concejo Comunal de Ell Coire

En otro asunto del orden del día se aprobó la validez de la Asamblea General realizada en la comunidad de El Coire, municipio de Aquila, donde se llevó a cabo la renovación del Concejo Comunal Náhuatl para el periodo 2026–2028.

La consulta se desarrolló mediante voto libre y secreto, con la participación de 1,019 personas y bajo los lineamientos establecidos por la convocatoria emitida por la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, garantizando un proceso ordenado, legítimo y respetuoso de los sistemas normativos internos de la comunidad.

SHA