IEM actualizará lineamientos contra el hostigamiento con enfoque garantista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité de Hostigamiento y Acoso Laboral y Sexual del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) está trabajando en la modificación de sus lineamientos vigentes desde 2022, con el objetivo de robustecer la atención a víctimas y asegurar procesos procesales justos tanto para denunciantes como para denunciados. El comité se activa ante cualquier queja de acoso u hostigamiento (laboral o sexual) entre servidores públicos de la institución.

La consejera electoral, Marlene Mendoza Díaz de León, presidenta del comité, señaló que la actualización busca subsanar ambigüedades y contradicciones internas de la normativa anterior, además de incorporar prácticas recomendadas a nivel nacional e internacional.

La consejera enfatizó la importancia de la claridad y el rigor en el proceso, confirmando la necesidad de reforzar el acompañamiento a las partes.