IEM actualizará lineamientos contra el hostigamiento con enfoque garantista

El Comité de Hostigamiento y Acoso Laboral y Sexual del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) está trabajando en la modificación de sus lineamientos vigentes desde 2022, con el objetivo de robustecer la atención a víctimas y asegurar procesos procesales justos tanto para denunciantes como para denunciados. El comité se activa ante cualquier queja de acoso u hostigamiento (laboral o sexual) entre servidores públicos de la institución.
La consejera electoral, Marlene Mendoza Díaz de León, presidenta del comité, señaló que la actualización busca subsanar ambigüedades y contradicciones internas de la normativa anterior, además de incorporar prácticas recomendadas a nivel nacional e internacional.
La consejera enfatizó la importancia de la claridad y el rigor en el proceso, confirmando la necesidad de reforzar el acompañamiento a las partes.
Entre las modificaciones clave se encuentra la regulación de casos no previstos, como cuando uno de los involucrados en la denuncia es la propia autoridad investigadora o resolutora, una situación que no estaba contemplada explícitamente en el reglamento anterior.
Además, se está formalizando la colaboración con dependencias externas para obtener apoyo pericial especializado. Esto incluye solicitar dictámenes o apoyo de psicólogos de instituciones como la Fiscalía o el Centro de Atención a Víctimas, ya que el IEM, siendo experto en materia electoral, carece de áreas afines para estos temas sensibles.
Finalmente, se está evaluando el funcionamiento del “buzón naranja digital”, una herramienta pionera creada para permitir denuncias anónimas y seguras. Se espera que en las próximas semanas el comité presente las propuestas de modificación al Consejo General para su posible aprobación.
