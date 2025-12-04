IEESSPP estrenará licenciatura y posgrados para policías de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) contará con tres nuevos programas educativos, luego de que la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior aprobó por unanimidad la apertura de programas académicos de educación superior para fortalecer las competencias profesionales de las y los policías del estado.

La autorización comprende la creación de la Licenciatura en Inteligencia e Investigación Policial Aplicada a la Seguridad, la Especialidad en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana y la Maestría en Derechos Humanos y Ciberseguridad, marcando un avance histórico, ya que por primera vez en la historia del instituto se impartirán servicios educativos de nivel superior.

La directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que este resultado refleja el compromiso institucional de elevar los estándares de formación y brindar herramientas académicas que impacten directamente en la mejora del servicio policial.