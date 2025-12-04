IEESSPP estrenará licenciatura y posgrados para policías de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) contará con tres nuevos programas educativos, luego de que la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior aprobó por unanimidad la apertura de programas académicos de educación superior para fortalecer las competencias profesionales de las y los policías del estado.
La autorización comprende la creación de la Licenciatura en Inteligencia e Investigación Policial Aplicada a la Seguridad, la Especialidad en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana y la Maestría en Derechos Humanos y Ciberseguridad, marcando un avance histórico, ya que por primera vez en la historia del instituto se impartirán servicios educativos de nivel superior.
La directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que este resultado refleja el compromiso institucional de elevar los estándares de formación y brindar herramientas académicas que impacten directamente en la mejora del servicio policial.
"Este es un hecho histórico para Michoacán. Con estos nuevos programas abrimos oportunidades reales de desarrollo profesional para nuestro personal policial, reafirmando nuestra visión de formar a las y los mejores policías de México", señaló.
Asimismo, agregó que los programas se encuentran alineados con la estrategia de seguridad impulsada por la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en los ejes de fortalecimiento de la inteligencia e investigación, mayor capacidad tecnológica, y profesionalización para identificar y detener a generadores de violencia.
Los nuevos programas iniciarán operaciones el próximo año, por lo que en las siguientes semanas se darán a conocer, a través de canales oficiales, los detalles sobre requisitos, fechas y procesos de inscripción.
rmr