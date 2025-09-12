Identifican y suspenden a elemento de la Guardia Civil relacionado a robo en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Unidad de Asuntos Internos identificaron al elementos de la Guardia Civil relacionado al delito de robo, en un evento anomalista en el municipio de Uruapan.

Luego de dar atención a las denuncias y recabar los datos para esclarecer el hecho, los agentes de investigación detectaron al elemento, quién en caso de ser responsable, será sancionado de acuerdo al reglamento interno de la SSP.

El oficial se encuentra suspendido de sus labores para no interferir en los procesos de investigación y aclarar la situación. Este actuar no refleja los valores ni convicciones con las que son forjados los policías de la Guardia Civil por lo que no se tolerará el hecho y se aplicarán las sanciones necesarias.

