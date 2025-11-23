Identifican a los fallecidos del viaje turístico a Tlalpujahua que terminó en tragedia en la Pátzcuaro-Morelia

Viaje fatídico

Trascendió que los ahora afectados habían comprado boletos para un viaje turístico a Tlalpujahua, "Pueblo Mágico de la Eterna Navidad", el cual incluía la visita a El Oro, Estado de México, después de eso regresarían el mismo día.

Según fuentes allegadas al tema, el vehículo —de la agencia de viajes DC Tours— salió alrededor de las 04:45 horas de la ciudad de Uruapan rumbo al citado destino; sin embargo, en el trayecto, aproximadamente en el kilómetro 23, ocurrió la desgracia.

Algunos de los sobrevivientes pidieron ayuda y, consecutivamente, arribaron varias corporaciones de rescate, cuyos elementos confirmaron el deceso de siete víctimas, además auxiliaron a 20 lesionados y los canalizaron a un hospital; también el chofer quedó lastimado y fue llevado a un nosocomio.

Asimismo, los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, donde posteriormente los familiares los reconocieron y reclamaron para otorgarles sepultura.

BCT