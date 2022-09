La emergencia movilizó a diversas corporaciones de auxilio de municipios aledaños, cuyos paramédicos a bordo de ambulancias y con apoyo de un helicóptero trasladaron a los lesionados hasta el momento 15 a nosocomios de la ciudad de Uruapan.

Los heridos son: Teresita C., de 19 años, Azul V., de 23 años de edad, Esmeralda B., de 23 año, Guadalupe C., de 15, Lizbeth J., de 30 años, Andrea Priscila C., de 13 años de edad, Rosario Adriana C., de 46, Luz María B., de 63 años, Roberto Alejandro R., María Del Carmen G., de 68 años, Alfredo V., de 42 años de edad, así como los pequeños Bulmaro Jesús L., de 4 años y Amy Lizbeth S., de 1 año 10 meses. Todos ellos están internados en un hospital. Mientras que en otro nosocomio permanecen internados Juan Pablo C. y Fernando Q.

La Fiscalía General del Estado continúa con las correspondientes averiguaciones, con la finalidad de esclarecer los hechos, en los que 7 personas murieron y 15 más resultaron lesionadas.

