Identificada, “ruta del huachicol” de plazas educativas en Michoacán: SEE

Abundó que finalmente también participaban los operadores administrativos, que eran trabajadores de la Secretaría de Educación que realizaban el trámite, sin pasar por los procesos oficiales.

Puntualizó que en esta red de huachicol, para mantener la simulación, los “gestores” presionan para que no se informe de las vacancias, no se entreguen las plantillas de docentes de las escuelas, no se pueden concursar las plazas vacantes y no reciban a los nuevos maestros en las escuelas.

Refirió que anteriormente se vendían en 15 mil pesos la asignación de horas en Secundaria, 60 mil pesos cambios de centros de trabajo, 150 mil pesos las plazas administrativas o de intendencia, 300 hasta 400 mil pesos para las plazas docentes.

Señaló que el “huachicol de plazas” genera grupos sin docentes, maestros que no se pueden cambiar aunque tengan derecho, hay escuelas urbanas con más maestros que alumnos y escuelas rurales con falta de maestros, aunque aparecen en su nómina.

Enfatizó que cuando se vaya un maestro por cambio, jubilación, muerte o renuncia, el director debe avisar a la SEE; cuando se deba a jubilación, muerte o renuncia se debe avisar al nivel; cuando sea por cambio, éste debe estar aprobado por la UESICAMM.