Identifica FGE a Lázaro Cárdenas como foco rojo en violencia sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene como foco rojo al municipio de Lázaro Cárdenas por el incremento en violencia sexual y abuso sexual, puntualizó el titular Carlos Torres Piña.

Indicó que en las reuniones que ha sostenido con cada una de las regiones del estado, se percató de que el personal de la región Lázaro Cárdenas atiende más casos de violaciones y abuso sexual, así como de suicidio, por lo que enfatizó que es necesario generar campañas de prevención a través de la educación.

En ese tenor, comentó que se han sostenido pláticas con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) para fortalecer una estrategia preventiva que traen y enfocarla en las incidencias delictivas de cada región; en el caso de Lázaro Cárdenas, en materia de educación sexual, derechos de las mujeres y salud mental.

Además, sin adelantar detalles, aseguró que dentro de las reformas que se contemplan a la Ley Orgánica de la Fiscalía, también se incluirán estos delitos para fortalecer la procuración de justicia.

De acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a julio del presente año, Michoacán registra 39 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, con una tasa de 0.77 por cada 100 mil habitantes.

En tanto, por incidentes de acoso sexual y hostigamiento han sido 116 llamadas, con una tasa de 2.30 por cada 100 mil habitantes. En feminicidio se tienen 16 casos, con una incidencia de 0.62 por cada 100 mil habitantes.

