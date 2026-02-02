Ichán será sede del Fuego Nuevo P’urhépecha 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad autónoma p’urhépecha de Ichán, ubicada en la región de Eraxamani, Cañada de los Once Pueblos en el municipio de Chilchota, ha sido elegida como la próxima sede del Fuego Nuevo P’urhépecha 2027, también conocido como Kurhikuaeri K’uinchekua, una de las ceremonias más importantes del pueblo p’urhépecha.

La decisión fue tomada por unanimidad del Consejo del Fuego Nuevo, conformado por representantes tradicionales de las distintas regiones p’urhépecha: Meseta, Sierra, Lago y Cañada. El evento marca el inicio del nuevo ciclo p’urhépecha y es símbolo de unidad, resistencia cultural y espiritualidad colectiva.