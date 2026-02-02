Ichán será sede del Fuego Nuevo P’urhépecha 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad autónoma p’urhépecha de Ichán, ubicada en la región de Eraxamani, Cañada de los Once Pueblos en el municipio de Chilchota, ha sido elegida como la próxima sede del Fuego Nuevo P’urhépecha 2027, también conocido como Kurhikuaeri K’uinchekua, una de las ceremonias más importantes del pueblo p’urhépecha.
La decisión fue tomada por unanimidad del Consejo del Fuego Nuevo, conformado por representantes tradicionales de las distintas regiones p’urhépecha: Meseta, Sierra, Lago y Cañada. El evento marca el inicio del nuevo ciclo p’urhépecha y es símbolo de unidad, resistencia cultural y espiritualidad colectiva.
Ichán es un pueblo ancestral con cientos de años de historia, reconocido por su organización comunitaria, la defensa de su lengua, territorio y cultura. En 2027, la comunidad recibirá delegaciones de pueblos originarios, portadores del fuego, danzantes, autoridades tradicionales y asistentes de todo el estado y el país.
El Fuego Nuevo P’urhépecha es un acto ceremonial donde confluyen espiritualidad, política indígena, arte y resistencia. Desde su revitalización en 1983, ha rotado anualmente entre comunidades p’urhépecha como ejercicio de continuidad cultural autónoma.
Recibimiento del fuego: Cada comunidad lleva el fuego desde su localidad a la sede anual, donde se unen para encender el Fuego Nuevo colectivo.
Rituales de purificación: Incluyen danzas, sahumados, rezos en p’urhépecha y ofrendas.
Declaración política-cultural: El evento es también un acto de afirmación identitaria, donde se suele leer un manifiesto con demandas y reflexiones sobre los derechos indígenas, territoriales, educativos y culturales.
Este evento no solo representa un nuevo año, sino también la renovación del compromiso colectivo con la identidad p’urhépecha, su lengua y sus territorios.
1.- Tzintzuntzan (1983)🔥
2.- Ihuatzio (1984)🔥
3.- Nurío (1985)🔥
4.- San Andrés Tziróndaro (1986)🔥
5.- Angahuan (1987)🔥
6.- Pichátaro (1988)🔥
7.- Tacuro (1989)🔥
8.- Santa Fé de la Laguna (1990)🔥
9.- Cheranástico (1991)🔥
10.- Ichúpio (1992)🔥
11.- Cocucho (1993)🔥
12.-Ucasánastacua (1994)🔥
13.- Tarecuato (1995)🔥
14.- Puácuaro (1996)🔥
15.- Sevina (1997)🔥
16.-Janitzio (1998)🔥
17.- San Lorenzo (1999)🔥
18.- Tiríndaro (2000)🔥
19.- Cherán (2001)🔥
20.- Carapan (2002)🔥
21.- San Juan Nuevo Parangaricutiro (2003)🔥
22.- Pátzcuaro (2004)🔥
23.- Caltzontzin (2005)🔥
24.- Patamban (2006)🔥
25.- Santo Tomás (2007)🔥
26.- San Jerónimo P’urhénchecuaro (2008)🔥
27.- Chilchota (2009)🔥
28.- Uruapan (2010)🔥
29.- Jarácuaro (2011)🔥
30.- Conguripo (2012)🔥
31.- Nahuátzen (2013)🔥
32.- Tarejero (2014)🔥
33.- Urícho (2015)🔥
34.- Arantepacua (2016)🔥
35.- Huáncito (2017)🔥
36.-Naranja de Tapia (2018)🔥
37 .- Cuanajo (2019)🔥
38.- Capácuaro (2020)🔥
39.- Suspendido por COVID (2021).
40.- Ihuatzio (2022)🔥
41.- Erogarícuaro (2023)🔥
42.- Ocumicho (2024)🔥
43.- Santa Clara del Cobre (2025)🔥
44.- Tingambato (2026)🔥
SHA