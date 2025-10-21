Icatmi extiende oferta educativa gratuita a mujeres con cáncer en todos sus planteles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) anunció la ampliación de su programa de talleres sin costo en todos sus planteles para mujeres que enfrentan cáncer de mama y/o cervicouterino, con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de desarrollo personal y económico.

La iniciativa se presentó en el marco de la entrega de apoyos económicos del Programa para el Bienestar de mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en coordinación con la Secretaría del Bienestar estatal, que dirige Andrea Janet Serna.

El Icatmi pondrá a disposición de las más de mil 700 mujeres beneficiarias de dicho programa, cursos y talleres gratuitos en sus diversos planteles. Esta capacitación busca fortalecer su formación y promover su autonomía económica.