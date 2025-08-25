Icatmi eleva calidad de profesionalización para operadores de tractocamión

Con esto se busca disminuir el déficit de operadores en Michoacán, que es de 14 mil 941 trabajadores que requieren de capacitación para brindar un mejor servicio a las empresas michoacanas, según información de la misma SICT.

El director general del Icatmi, Marco Antonio Flores de la Torre, expuso que la certificación recién obtenida, es una prueba de que cada uno de los cursos y programas que se ofertan en el instituto son de excelencia y calidad, para que los profesionales del sector transportista cuenten con la competitividad necesaria y de seguridad para realizar su trabajo.

Recordó que en días pasados el programa de Cetransporta del plantel Zamora, obtuvo su reacreditación de la Norma ISO 9001:2015, por lo que da continuidad al servicio para el sector transportista de esta región de Michoacán.