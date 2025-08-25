Icatmi eleva calidad de profesionalización para operadores de tractocamión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Capacitación para Conductores de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta) del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) en el plantel Villas del Pedregal, fue acreedor a la certificación de la Norma ISO 9001:2015 que demuestra la calidad de los procesos de este curso insignia que se oferta para la profesionalización de los operadores de tractocamión.
La certificación del programa Cetransporta, es un paso importante para el Icatmi, ya que es un requisito indispensable que solicita la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para mantener la operatividad del plantel.
Con esto se busca disminuir el déficit de operadores en Michoacán, que es de 14 mil 941 trabajadores que requieren de capacitación para brindar un mejor servicio a las empresas michoacanas, según información de la misma SICT.
El director general del Icatmi, Marco Antonio Flores de la Torre, expuso que la certificación recién obtenida, es una prueba de que cada uno de los cursos y programas que se ofertan en el instituto son de excelencia y calidad, para que los profesionales del sector transportista cuenten con la competitividad necesaria y de seguridad para realizar su trabajo.
Recordó que en días pasados el programa de Cetransporta del plantel Zamora, obtuvo su reacreditación de la Norma ISO 9001:2015, por lo que da continuidad al servicio para el sector transportista de esta región de Michoacán.
El instituto reconoce el esfuerzo del equipo de trabajo en los planteles de Villas del Pedregal y Zamora para la obtención de las certificaciones, que posicionan al Icatmi como un referente en la formación de operadores de tractocamión altamente capacitados.
