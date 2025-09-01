Icatmi, con inscripciones abiertas a 800 cursos disponibles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) mantiene abiertas las inscripciones con espacios disponibles en 800 cursos de capacitación, diseñados para fortalecer las habilidades y abrir nuevas puertas al empleo y autoempleo de las y los michoacanos.
Las inscripciones cierran el próximo 9 de septiembre, por lo cual, se invita a la población a que se inscriban para capacitarse en distintos oficios que les ayudarán a contar con herramientas para generar mejores ingresos, o bien, iniciar negocios propios.
El Icatmi tiene disponibles cursos como informática, alimentos y bebidas, estilismo y diseño de imagen, confección de prendas de vestir, inglés y francés, diseño y elaboración de calzado, así como elaboración de joyería y orfebrería, entre otros más.
Además, en Zamora y Villas del Pedregal en Morelia, se oferta la capacitación para operadores de tractocamión a través del Centro de Capacitación para Conductores de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta).
Todavía es posible inscribirse en cualquiera de los 21 Planteles que hay en Morelia y el interior del estado, a través de la página https://www.icatmi.edu.mx/consultas/cursos/, en donde pueden encontrar la variedad de cursos disponibles, los cuales tienen costos muy accesibles que no rebasan los 550 pesos.
También pueden acudir directamente a cualquiera de sus planteles para realizar la inscripción, solo es necesario ser mayor de 15 años, presentar copia de la credencial de elector, de la CURP y comprobante de domicilio. También pueden comunicarse al teléfono 443 310 8900, para mayor información.
