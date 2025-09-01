Icatmi, con inscripciones abiertas a 800 cursos disponibles

El Icatmi tiene disponibles cursos como informática, alimentos y bebidas, estilismo y diseño de imagen, confección de prendas de vestir, inglés y francés, diseño y elaboración de calzado, así como elaboración de joyería y orfebrería, entre otros más.

Además, en Zamora y Villas del Pedregal en Morelia, se oferta la capacitación para operadores de tractocamión a través del Centro de Capacitación para Conductores de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta).

Todavía es posible inscribirse en cualquiera de los 21 Planteles que hay en Morelia y el interior del estado, a través de la página https://www.icatmi.edu.mx/consultas/cursos/, en donde pueden encontrar la variedad de cursos disponibles, los cuales tienen costos muy accesibles que no rebasan los 550 pesos.