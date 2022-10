IAM, pendiente para evitar venta de catrinas chinas en Liverpool

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), advirtió que la dependencia se mantiene alerta en los centros comerciales con el fin de evitar la venta de catrinas chinas, las cuales son una imitación de las piezas originales y violan el patrimonio cultural de la entidad.

Específicamente recordó el caso de las tiendas Liverpool en las cuales se ofrecían estos adornos, afectando directamente tanto al consumidor como a los artesanos.

"De las catrinas el año pasado hubo un tema con Liverpool que traía unas catrinas chinas, se envió una carta, fue incluso el Poder Legislativo; yo he estado al pendiente, por lo menos en las tiendas de Liverpool de Morelia y no he visto, si fuera el caso haríamos una petición, un acercamiento diplomático y luego ya algo un poco más agresivo".

Aunado a lo anterior, mencionó que son distintos los canales para hacer valer los derechos de los artesanos de Michoacán, desde el registro y protección de la marca colectiva, con lo que se salvaguarda la denominación de origen así como la legislación para hacer valer los derechos patrimoniales de los pueblos originarios que no nada más incluye a la artesanía, incluye a las expresiones y practicas culturales tradicionales.

"Si nosotros podemos demostrar que alguien está haciendo una artesanía que provoca una confusión en el consumidor podemos hacer uso de ese derecho, se le dice a la autoridad que están comprando catrinas de otro lado pensando que son de Capula, al momento de haber esa confusión es donde se puede ejercer ese derecho".

Castor Estrada destacó la existencia de un catálogo nacional del patrimonio cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes, inventario que también protege a las artesanías michoacanas.

RYE