IA permite avanzar en trámites y en tecnología en el cine, pero no sustituye la creatividad: Comefilm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada día se vuelve más estrecha la relación entre inteligencia artificial y filmes. Sin embargo, su uso no perjudica a los recursos humanos, sino que ayuda a facilitar los trámites y avanzar en la tecnología, dejó en claro la coordinadora nacional de la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), Diana Álvarez Segoviano.

Y es que, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Filmaciones, la inteligencia artificial ayuda en la preproducción en cuanto a la escritura de guiones y planificación de rodajes; además de optimizar el mismo con cámaras de seguimiento automático y exposición automática. También en la postproducción, en cuanto a edición, colorización, creación de efectos visuales y sonido; inclusive, en el rejuvenecimiento de actores o inclusión de actores fallecidos, y en promocionar películas y personalizar campañas de marketing.

Sin embargo, Álvarez Segoviano dejó en claro que la inteligencia artificial no sustituirá la creatividad que se tiene para la realización de películas.

"La inteligencia artificial no va a poder sustituir la creatividad de todas las personas, del talento que tenemos en México y en los escenarios", agregó.

Por ahora, dijo, se tiene que avanzar de la mano con las tecnologías y permitir que ayuden en la formación automática, reduciendo costos de producción, pero con una creatividad limitada para la realización de filmes.

Además, destacó que es de vital importancia que las entidades federativas impulsen los escenarios naturales e históricos que tienen, los cuales no podrán ser sustituidos por la inteligencia artificial.

