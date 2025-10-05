Huracán Priscilla se intensificaría a categoría 2 el martes, según pronóstico

Aunque su trayectoria continúa paralela a las costas del Pacífico mexicano, los efectos en tierra ya se hacen presentes en varios estados, entre ellos Michoacán.

Según el informe más reciente de las 18:00 horas de este domingo, el sistema se localiza a 460 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h. Se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste a 6 km/h, manteniendo condiciones propicias para su fortalecimiento.