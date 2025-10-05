Huracán Priscilla se intensificaría a categoría 2 el martes, según pronóstico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El huracán Priscilla, que actualmente se encuentra en categoría 1, podría intensificarse a categoría 2 en las próximas 48 horas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Aunque su trayectoria continúa paralela a las costas del Pacífico mexicano, los efectos en tierra ya se hacen presentes en varios estados, entre ellos Michoacán.
Según el informe más reciente de las 18:00 horas de este domingo, el sistema se localiza a 460 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h. Se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste a 6 km/h, manteniendo condiciones propicias para su fortalecimiento.
El huracán provocará lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en la zona costa y el oeste del estado de Michoacán, así como en Jalisco, Colima y Guerrero. Estas lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves y desbordamientos de ríos o arroyos, por lo que se recomienda tomar precauciones, sobre todo en zonas vulnerables.
Además, se espera:
Oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Michoacán, Jalisco y Colima.
Vientos sostenidos de 50 a 60 km/h, con rachas de hasta 100 km/h en puntos costeros.
Condiciones de mar picado y corrientes de resaca, lo que representa riesgo para la navegación menor.
La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, debido a los vientos y lluvias que podrían intensificarse conforme avance el sistema.
