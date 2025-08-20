Michoacán

Humberto Urquiza expone avances de Michoacán en derechos indígenas en Congreso de la CDMX

CORTESÍA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Diplomado en “Derechos y Cultura Indígena en la Ciudad de México” el Dr. Humberto Urquiza Martínez, Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Estado de Michoacán, asistió en calidad de invitado especial y conferencista al Auditorio “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México.

Durante su intervención, el Dr. Urquiza expuso la experiencia de Michoacán en relación con los presupuestos directos y el ejercicio de la autonomía presupuestal y operativa de los pueblos y comunidades indígenas. En su exposición, destacó los avances alcanzados en la entidad en los ámbitos legislativo, social, económico y político, resaltando la importancia de estos mecanismos para el fortalecimiento de los derechos colectivos y la consolidación de la participación ciudadana.

El evento contó con la presencia de representantes de barrios, pueblos y comunidades de la Ciudad de México, quienes manifestaron su agradecimiento por las aportaciones del conferencista. Asimismo, reconocieron que los comentarios y reflexiones compartidos contribuirán a enriquecer su visión y propuestas legislativas en beneficio de los pueblos originarios de la capital.

Estos espacios de formación reconocen, promueven y defienden los saberes de los pueblos originarios.

