Humberto Urquiza expone avances de Michoacán en derechos indígenas en Congreso de la CDMX

Durante su intervención, el Dr. Urquiza expuso la experiencia de Michoacán en relación con los presupuestos directos y el ejercicio de la autonomía presupuestal y operativa de los pueblos y comunidades indígenas. En su exposición, destacó los avances alcanzados en la entidad en los ámbitos legislativo, social, económico y político, resaltando la importancia de estos mecanismos para el fortalecimiento de los derechos colectivos y la consolidación de la participación ciudadana.

El evento contó con la presencia de representantes de barrios, pueblos y comunidades de la Ciudad de México, quienes manifestaron su agradecimiento por las aportaciones del conferencista. Asimismo, reconocieron que los comentarios y reflexiones compartidos contribuirán a enriquecer su visión y propuestas legislativas en beneficio de los pueblos originarios de la capital.