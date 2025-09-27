Hugo Rangel rinde cuentas de los trabajos legislativos realizados en un año

El legislador afirmó que su labor no se centra en cifras, sino en escuchar directamente a la población y acudir a donde el pueblo indique para conocer sus necesidades. En ese sentido, detalló una a una las iniciativas presentadas en su primer año legislativo.

Con un llamado a las comisiones del Congreso a desahogar los pendientes, subrayó la importancia de atender conflictos sociales y legales en comunidades rurales e indígenas, mediante la reactivación de juzgados menores, a fin de garantizar acceso a la justicia en todos los rincones de Michoacán.

Entre los temas que ha impulsado, mencionó la propuesta para que el mezcal michoacano sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, además de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión para aumentar su producción, respaldada también por legisladores de Oaxaca.