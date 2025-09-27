Hugo Rangel rinde cuentas de los trabajos legislativos realizados en un año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arropado por la ciudadanía y diversas autoridades de gobierno, el diputado local Hugo Rangel rindió su primer informe legislativo, en el que destacó las reformas impulsadas y los espacios abiertos para atender a grupos prioritarios como adultos mayores, la comunidad LGBTTTIQ+, productores mezcaleros y estudiantes nicolaitas.
“Legislar con el corazón, es por amor” fue el eslogan que se repitió entre porras y aplausos, como muestra del respaldo ciudadano. El evento tuvo lugar en el Auditorio Servando Chávez, en la colonia Mariano Escobedo, donde el Partido del Trabajo (PT) hizo presencia.
El legislador afirmó que su labor no se centra en cifras, sino en escuchar directamente a la población y acudir a donde el pueblo indique para conocer sus necesidades. En ese sentido, detalló una a una las iniciativas presentadas en su primer año legislativo.
Con un llamado a las comisiones del Congreso a desahogar los pendientes, subrayó la importancia de atender conflictos sociales y legales en comunidades rurales e indígenas, mediante la reactivación de juzgados menores, a fin de garantizar acceso a la justicia en todos los rincones de Michoacán.
Entre los temas que ha impulsado, mencionó la propuesta para que el mezcal michoacano sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, además de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión para aumentar su producción, respaldada también por legisladores de Oaxaca.
Otra de sus propuestas se centra en la defensa de adultos mayores, con el fin de frenar abusos y robos que este sector enfrenta al cobrar su pensión.
Asimismo, destacó el diálogo permanente con transportistas, para avanzar en la regulación de tarifas, otorgar incentivos para la renovación de unidades por camiones más amigables con el medio ambiente y transparentar los cobros de grúas y corralones.
Durante el acto, el dirigente estatal del PT, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que Hugo Rangel es uno de los diputados con mayor rendimiento en la actual legislatura.
El evento incluyó la participación de grupos de adultas mayores que, con bailes regionales, agradecieron el respaldo del legislador hacia este sector. Rangel correspondió agradeciendo el apoyo ciudadano y subrayando que “es el pueblo quien debe dirigir el trabajo de los legisladores”.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, reconoció la labor del diputado y del PT en favor de los grupos prioritarios y de la Cuarta Transformación.
En tanto, la presidenta del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, destacó el esfuerzo de Hugo Rangel en la representación de las y los michoacanos desde su curul.
mrh