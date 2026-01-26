Hugo Rangel respalda demanda histórica de ejidatarios en Nocupétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde San Antonio Las Huertas, en la tenencia de Nocupétaro, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, en compañía de la diputada federal Vane López y de Javier Maldonado Torres, sostuvo una reunión con ejidatarios de la comunidad para atender una de las principales demandas históricas de la región: la regularización de parcelas y lotes.
Durante el encuentro, Hugo Rangel subrayó que la certeza jurídica sobre la tierra es un derecho, no un privilegio. "No puede haber bienestar ni desarrollo si las familias viven con la incertidumbre de no contar con documentos que respalden lo que legítimamente les pertenece", señaló.
Asimismo, destacó que el Partido del Trabajo ha sido un aliado permanente de las causas del pueblo y que seguirá impulsando acciones concretas desde el territorio. “El PT nació para estar del lado de la gente, para acompañar sus luchas y convertir sus demandas en soluciones reales. La regularización de la tierra es un acto de justicia social”, afirmó.
Finalmente, se reiteró el compromiso de dar seguimiento a las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, manteniendo un trabajo cercano con las comunidades.
“Vamos a seguir caminando junto a las y los ejidatarios, porque solo así se construye una transformación verdadera, desde abajo y con el pueblo”, concluyó Rangel.
rmr