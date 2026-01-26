Hugo Rangel respalda demanda histórica de ejidatarios en Nocupétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde San Antonio Las Huertas, en la tenencia de Nocupétaro, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, en compañía de la diputada federal Vane López y de Javier Maldonado Torres, sostuvo una reunión con ejidatarios de la comunidad para atender una de las principales demandas históricas de la región: la regularización de parcelas y lotes.

Durante el encuentro, Hugo Rangel subrayó que la certeza jurídica sobre la tierra es un derecho, no un privilegio. "No puede haber bienestar ni desarrollo si las familias viven con la incertidumbre de no contar con documentos que respalden lo que legítimamente les pertenece", señaló.