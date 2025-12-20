Huertas ilegales de aguacate han deforestado 20 mil hectáreas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 20 mil hectáreas han sido deforestadas en Michoacán por productores de aguacate que no cuentan con la certificación ambiental “Pro Forest Avocado” e incluso, algunos de ellos no tienen permiso para exportar, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que, de las 50 mil huertas acreditadas para exportación, mil no pasan la certificación voluntaria por haber deforestado a partir del año base 2018; estas representan 8 mil hectáreas.

Sin embargo, añadió que existen otras huertas no acreditadas para exportar, que también han incurrido en deforestación, lo que eleva el total afectado a 20 mil hectáreas.

“Ha indicado el gobernador que tenemos que ver que todos aquellos que están en incumplimiento de la ley hagan sus acuerdos de compensación y restauren la superficie”, expresó.