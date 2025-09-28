Huandacareo sin daños graves tras fuerte tromba, informa alcalde Alexis Velázquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fuerte tromba que cayó en municipio de Huandacareo, en la región de la Ciénega de Chapala, ocasionó que los arroyos llegaran al 95% de su capacidad, no obstante, estos no se desbordaron y la lluvia no generó pérdidas humanas ni materiales de gravedad, informó el alcalde, Alexis Velázquez Guzmán.
En entrevista el presidente municipal, informó que solo seis casas acumularon 10 centímetros de agua, gracias a la activación inmediata de protocolos de Protección Civil.
“El día de ayer desafortunadamente la lluvia sí estuvo muy intensa. Desde las 7:00 de la noche empezó a llover muy fuerte en todo el municipio. De inmediato yo, antes de que sucediera cualquier incidente, me comuniqué con Protección Civil del Estado. También contacté a Protección Civil de Cuitzeo y de Chucándiro, que son mis municipios vecinos, para que me ayudaran a reforzar todo el operativo de seguridad y de protección civil”, relató.
Para este día los arroyos bajaron al 20%, permitiendo el flujo normal del agua, mencionó Alexis Velázquez, al tiempo de que detalló en Huandacareo fueron las zanjas alrededor de los arroyos las que se desbordaron. Afortunadamente, dijo, no hubo incidentes y sólo a seis casas que se les metió agua alcanzando los 10 centímetros, es decir, no hubo daños estructurales en las habitaciones o pérdidas de sus muebles.
El munícipe se coordinó con el DIF estatal, a cargo de Sofía Pinedo, para proporcionar despensas preventivas ante el ciclón que aún afecta la región, y aseguró que Huandacareo está preparado para ese tipo de contingencias.
“Estamos preparados con dos refugios en la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor, y en caso de que se requiriera, también en el salón parroquial. Tenemos dotación de despensas y maquinarias de la SCOP para desazolves y limpieza”, detalló.
La limpieza de calles inició durante la madrugada con la Oficialía Mayor removiendo lodo y escombros, además de que cuatro coladeras botadas en calles principales fueron cerradas con seguridad ciudadana para evitar accidentes vehiculares.
BCT