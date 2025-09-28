Huandacareo sin daños graves tras fuerte tromba, informa alcalde Alexis Velázquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fuerte tromba que cayó en municipio de Huandacareo, en la región de la Ciénega de Chapala, ocasionó que los arroyos llegaran al 95% de su capacidad, no obstante, estos no se desbordaron y la lluvia no generó pérdidas humanas ni materiales de gravedad, informó el alcalde, Alexis Velázquez Guzmán.

En entrevista el presidente municipal, informó que solo seis casas acumularon 10 centímetros de agua, gracias a la activación inmediata de protocolos de Protección Civil.

“El día de ayer desafortunadamente la lluvia sí estuvo muy intensa. Desde las 7:00 de la noche empezó a llover muy fuerte en todo el municipio. De inmediato yo, antes de que sucediera cualquier incidente, me comuniqué con Protección Civil del Estado. También contacté a Protección Civil de Cuitzeo y de Chucándiro, que son mis municipios vecinos, para que me ayudaran a reforzar todo el operativo de seguridad y de protección civil”, relató.