Hoy reanudan audiencia contra "El Botox"; se prevé la vinculación a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, a las 10:00 de la mañana, el juez de Control, Brasil Cuadra Duarte, reanudará la audiencia contra César Alejandro "N", alias "El Botox", luego de que se decretara un receso para analizar cada uno de los datos de prueba que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La noche de este jueves se tenía programa reanudar la audiencia, toda vez que fueron más de seis horas de pruebas presentadas por parte de los agentes ministeriales, quienes dejaron en claro que César Alejandro "N" es el presunto coautor del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez, y que no fue el único que participó en su homicidio.

Una de las pruebas que resaltaron durante la audiencia fue la orden de cateo en dos inmuebles, donde encontraron evidencia que presuntamente inculpa a los integrantes de "Los Blancos de Troya" en este hecho, pero en el caso de César Alejandro "N" se busca que se vincule a proceso por el delito de homicidio calificado al asegurar que hay la información suficiente para este acto por su partición activa en comisión.

La primera orden de cateo se dio en la propiedad en Cenobio Moreno a nombre del padre de "El Botox", Cirilo, donde se encontraron diversos indicios que permiten constatar que fue el último lugar con vida de Bernardo Bravo Manríquez, y donde además se encontró diversa documentación, principalmente la credencia de Jonathan "N", alias "El Timbas".

El dato de prueba fue las huellas de los neumáticos de la camioneta donde encontraron el cuerpo de Bernardo, además del lodo que tenía con las muestras de tierra que analizaron.

Acorde a los datos conservados, con el análisis y extracción de las líneas telefónicas, se constató la factibilidad de que estos tres personas hayan coincidido en el lugar mencionado. "Se presume que César y Bernardo estuvieron en el mismo sitio de coincidencia", al igual que "El Timbas".

En tanto, el segundo inmueble cateado fue en la calle Marcos Gómez Almazán, el cual es considerado el hogar de Jonathan "N"; en el área de lavado, al interior de la lavadora se encontró un pantalón de mezclilla de marca con etiqueta con rastros de sangre seca y gotas; este cateo se concretó el 25 de octubre.

Respecto a la química forense, realizada el 28 de octubre, la sangre que había al interior de la camioneta, además de la cabina, puertas y varias partes del exterior de vehículo, también coincidieron con la sangre humana que se encontró en el primer terreno cateado, predio del papá de "El Botox".

Es de mencionar que además del tiro de gracia que se le propició a Bernardo Bravo, su cuerpo fue arrastrado y golpeado antes de subirlo a la camioneta en la que fue encontrado.

De acuerdo a los peritos, el cuerpo del líder limonero presentó diversas limosis y equimosis producto de golpes con diferentes medidas, la menor fue de 0.6 x 0.4 centímetros, la mayor fue de 19 x 6 centímetros.

Asimismo, el trayecto del cuerpo hasta el terreno que "El Botox" denominó "terreno de Los Viagras", fue con tres puntos estratégicos. El primero correspondiente al terreno en Cenobio Moreno, el segundo el Monumento a Lázaro Cárdenas ubicado en la avenida 22 de octubre o carretera Apatzingán-Pátzcuaro, y el tercero en el camino a los Tepetates. Más de 35 kilómetros fueron recorridos.

De acuerdo a las entrevistas realizadas por los peritos a diversos pobladores involucrados en el grupo delincuencial y otros más que iban de paso, revelaron que dejar el cuerpo de Bernardo Bravo Manríquez en el terreno de "Los Viagras" fue para dejar una lección. "Les voy a dar una lección para que vean quien es el que manda aquí", citaron, al concluir la ruptura de alianza entre ambos grupos criminales.