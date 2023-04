Hoy el PRI es totalmente transparente y sin cúpulas partidistas: Memo Valencia

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- Es momento de mostrar el orgullo de ser priistas y recordar a la sociedad todo lo bueno que ha hecho el Revolucionario Institucional en beneficio de México y de Michoacán, tarea que ahora le toca hacer a los dirigentes de los Comités Municipales en Maravatío, Epitacio Huerta, Irimbo, Aporo, Senguio, Angangueo y Ocampo, quienes hoy rindieron protesta, afirmó, Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán.

Durante la toma de protesta regional, ante un auditorio totalmente lleno por los militantes, Memo Valencia recordó la tarea que representó en la región hacer entender a quienes se creían "dueños" del partido que hoy son nuevos tiempos, quienes mandan y toman las decisiones es militancia a través de la dirigencia estatal y del Consejo Político Estatal, electo por unidad después de muchos años, y no las cúpulas ni los priistas de antaño.

"Se acabaron los tiempos aquellos en que quienes lucraban con unas cuantas plurinominales y con eso se consolaban sacando canonjías para ellos y sacando beneficios para ellos, hoy ya no toman decisiones en el PRI y lo acabamos de demostrar con la integración de un Consejo Político Estatal plural e incluyente en el que fueron tomados en cuenta los verdaderos actores políticos, no los que se decían jefes políticos, los cuales ya no tuvieron siquiera la capacidad de competir", dijo Memo Valencia.

Recalcó, será el Consejo Político Estatal, integrado por priístas leales y comprometidos, quienes harán valer la voz de las bases ante una posible coalición en el próximo proceso electoral, o sí el PRI va solo con sus valiosos cuadros.

"El Consejo Político será quien haga valer la voluntad de los priistas en Michoacán. El Consejo Político será donde se discutirá el futuro y las decisiones del PRI, las candidaturas no las van a palomear desde arriba pensando que tomándose fotos con nuestro dirigente nacional ya van a venir a apantallar a los priistas, eso no, por primera vez en muchos años, la dirigencia estatal es muy cercana a la dirigencia nacional y las candidaturas no se van a conseguir con fotografías, se conseguirán con trabajo y se buscará a los mejores para salir a ganar", abundó el dirigente estatal.

En su oportunidad, el delegado del CEN en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, coincidió con Memo Valencia, en que son necesarias las definiciones de los verdaderos priistas, porque están obligados a hacer lo que corresponda para salvar a México y al estado.