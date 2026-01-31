Hoy, último día para registrarse en la Universidad Rosario Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si deseas continuar tus estudios profesionales de manera gratuita, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) tiene abierto su registro hasta este sábado 31 de enero para que ingreses a alguna de sus tres nuevas sedes en Michoacán, ubicadas en Múgica, Zacapu y Zitácuaro, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).
La UNRC se distingue por ser una universidad pública y totalmente gratuita, lo que la convierte en una opción accesible para jóvenes que buscan continuar sus estudios de nivel superior. El trámite de inscripción se realiza de manera electrónica, conforme a lo establecido en la convocatoria vigente, disponible en https://unrc.secihti.mx/micrositiopirc.
Entre los requisitos principales se encuentra contar con certificado de bachillerato; en caso de no tenerlo aún, las y los aspirantes podrán presentar una constancia de terminación de estudios o historial académico, además de disponer de un correo electrónico personal para recibir información y dar seguimiento al proceso de admisión.
La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que la oferta educativa fue diseñada para responder a las necesidades regionales y vocaciones productivas de cada zona, reiterando el llamado a las y los jóvenes a no dejar pasar esta oportunidad de acceder a una educación superior pública, gratuita y de calidad en Michoacán.
Para las tres unidades académicas se ofrecerán programas educativos innovadores como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, al igual que otras licenciaturas como Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho, Tecnologías de la Información; Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental Sostenible, Turismo Comunitario y Gestión Ambiental Sostenible.
BCT