Hoy, último día para registrarse en la Universidad Rosario Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si deseas continuar tus estudios profesionales de manera gratuita, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) tiene abierto su registro hasta este sábado 31 de enero para que ingreses a alguna de sus tres nuevas sedes en Michoacán, ubicadas en Múgica, Zacapu y Zitácuaro, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).

La UNRC se distingue por ser una universidad pública y totalmente gratuita, lo que la convierte en una opción accesible para jóvenes que buscan continuar sus estudios de nivel superior. El trámite de inscripción se realiza de manera electrónica, conforme a lo establecido en la convocatoria vigente, disponible en https://unrc.secihti.mx/micrositiopirc.

Entre los requisitos principales se encuentra contar con certificado de bachillerato; en caso de no tenerlo aún, las y los aspirantes podrán presentar una constancia de terminación de estudios o historial académico, además de disponer de un correo electrónico personal para recibir información y dar seguimiento al proceso de admisión.