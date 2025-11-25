Hotel Hilton llega a Morelia, aseguran; en Uruapan, confirmado uno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Hilton ha confirmado su llegada a Uruapan, Michoacán, como parte de un plan de expansión que también contemplaría nuevos hoteles en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora.

La construcción de estos complejos estaría a cargo de Estructuras Aztlán, una empresa originaria de Morelia, con operaciones en el parque industrial Cimo, según se dio a conocer en un foro en redes sociales especializado en urbanismo.

De acuerdo con el sitio oficial de Hilton, el Hilton Garden Inn Uruapan ya se encuentra listado como parte de su oferta.