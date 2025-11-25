Hotel Hilton llega a Morelia, aseguran; en Uruapan, confirmado uno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Hilton ha confirmado su llegada a Uruapan, Michoacán, como parte de un plan de expansión que también contemplaría nuevos hoteles en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora.
La construcción de estos complejos estaría a cargo de Estructuras Aztlán, una empresa originaria de Morelia, con operaciones en el parque industrial Cimo, según se dio a conocer en un foro en redes sociales especializado en urbanismo.
De acuerdo con el sitio oficial de Hilton, el Hilton Garden Inn Uruapan ya se encuentra listado como parte de su oferta.
Este hotel estará ubicado sobre Paseo Lázaro Cárdenas, a pocos minutos del centro de la ciudad y del Aeropuerto Internacional de Uruapan.
El complejo contará con restaurante, bar, gimnasio, piscina climatizada al aire libre, salones para eventos y espacios de coworking, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para el turismo como para los viajes de negocios.
Sobre el resto de los hoteles no se dio detalles, pero así se dijo en Facebook:
RYE-