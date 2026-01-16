Hospital de Villas del Pedregal, la joya de la corona en salud del Plan Michoacán: Zoé Robledo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 5 mil millones de pesos y el inicio de su construcción previsto para marzo próximo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la toma de protesta de los integrantes del Comité Ciudadano para la Construcción del Hospital General Regional en Villas del Pedregal.
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, enfatizó que dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el instituto tiene una “joya de la corona”, que es precisamente la construcción de este nuevo hospital.
“Se iniciará la obra en marzo próximo”, anunció.
Destacó que este nosocomio permitirá que las y los derechohabientes de Villas del Pedregal, de sus alrededores y de otras regiones del estado no tengan que trasladarse a otros estados para recibir atención médica, ya que contará con 54 especialidades de segundo y tercer nivel.
En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que esta obra se edificará en un terreno de seis hectáreas, donado por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morelia. El hospital contará con 260 camas censables y 160 no censables, sumando más de 400 camas. Se estima la participación de 2 mil 500 trabajadores durante su construcción.
Asimismo, Ramírez Bedolla recordó que, a través de la plataforma IMSS Digital, se recolectaron más de 42 mil firmas de habitantes de Villas del Pedregal, como respaldo ciudadano al proyecto. Este gesto, dijo, fue reconocido por Zoé Robledo como un parteaguas para impulsar la obra.
