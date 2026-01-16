Hospital de Villas del Pedregal, la joya de la corona en salud del Plan Michoacán: Zoé Robledo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 5 mil millones de pesos y el inicio de su construcción previsto para marzo próximo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la toma de protesta de los integrantes del Comité Ciudadano para la Construcción del Hospital General Regional en Villas del Pedregal.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, enfatizó que dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el instituto tiene una “joya de la corona”, que es precisamente la construcción de este nuevo hospital.