Michoacán

Horas antes de influencer Marian Izaguirre, otras dos jóvenes también desaparecieron juntas en Uruapan

Horas antes de influencer Marian Izaguirre, otras dos jóvenes también desaparecieron juntas en Uruapan
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mismo día que fue reportada como desaparecida la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, otras dos mujeres también fueron vistas por última vez en Uruapan, Michoacán, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Te puede interesar:
Desaparece en Uruapan influencer de 23 años; Fiscalía emite ficha de búsqueda
Horas antes de influencer Marian Izaguirre, otras dos jóvenes también desaparecieron juntas en Uruapan

De acuerdo con las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el 1 de septiembre de 2025 desaparecieron Marian Izaguirre, Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón y Berenice Mondragón Flores en distintos puntos de la ciudad.

Marian Izaguirre

La influencer de 23 años fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas al abordar un vehículo Kia Río rojo. Vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas beige. La Fiscalía activó la Alerta Alba para su localización.

Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón

Sherlyn, de 18 años, fue vista por última vez alrededor de las 08:00 horas en compañía de Berenice, también en Uruapan. Vestía playera morada y short del mismo color con blanco. Tiene tatuajes visibles, incluyendo una figura de mujer “chola” en el hombro derecho.

Berenice Mondragón Flores

Berenice, de 37 años, desapareció el mismo día y fue vista por última vez también a las 08:00 horas junto a Sherlyn. Su vestimenta era sudadera amarilla y short de licra color café. Entre sus tatuajes destacan letras árabes en el pecho y figuras en ambos brazos.

Las autoridades no han confirmado si hay una relación directa entre los tres casos, pero han activado los protocolos correspondientes y solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlas.

Si cuentas con datos que puedan ayudar, comunícate al 800 614 2323 o a través de la página oficial de la Fiscalía: hasvistoa.fiscaliamichoacan.gob.mx.

rmr

Uruapan
Desaparecidas
Flor Marian Izaguirre Pineda
Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón
Berenice Mondragón Flores

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com