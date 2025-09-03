Horas antes de influencer Marian Izaguirre, otras dos jóvenes también desaparecieron juntas en Uruapan

De acuerdo con las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el 1 de septiembre de 2025 desaparecieron Marian Izaguirre, Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón y Berenice Mondragón Flores en distintos puntos de la ciudad.

Marian Izaguirre

La influencer de 23 años fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas al abordar un vehículo Kia Río rojo. Vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas beige. La Fiscalía activó la Alerta Alba para su localización.