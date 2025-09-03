Horas antes de influencer Marian Izaguirre, otras dos jóvenes también desaparecieron juntas en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mismo día que fue reportada como desaparecida la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, otras dos mujeres también fueron vistas por última vez en Uruapan, Michoacán, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
De acuerdo con las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el 1 de septiembre de 2025 desaparecieron Marian Izaguirre, Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón y Berenice Mondragón Flores en distintos puntos de la ciudad.
La influencer de 23 años fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas al abordar un vehículo Kia Río rojo. Vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas beige. La Fiscalía activó la Alerta Alba para su localización.
Sherlyn, de 18 años, fue vista por última vez alrededor de las 08:00 horas en compañía de Berenice, también en Uruapan. Vestía playera morada y short del mismo color con blanco. Tiene tatuajes visibles, incluyendo una figura de mujer “chola” en el hombro derecho.
Berenice, de 37 años, desapareció el mismo día y fue vista por última vez también a las 08:00 horas junto a Sherlyn. Su vestimenta era sudadera amarilla y short de licra color café. Entre sus tatuajes destacan letras árabes en el pecho y figuras en ambos brazos.
Las autoridades no han confirmado si hay una relación directa entre los tres casos, pero han activado los protocolos correspondientes y solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlas.
Si cuentas con datos que puedan ayudar, comunícate al 800 614 2323 o a través de la página oficial de la Fiscalía: hasvistoa.fiscaliamichoacan.gob.mx.
