Horarios de Grito y Ley Seca por fiestas patrias corresponden a municipios: gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los horarios para la ceremonia del Grito de Independencia y la implementación de la Ley Seca por las fiestas patrias en cada municipio es una atribución reglamentaria de cada ayuntamiento, expuso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recomendó a cada ayuntamiento a establecer la Ley Seca con motivo de estas celebraciones patrias, así como que también la ceremonia del Grito de Independencia sea en horarios prudentes para evitar imprevistos.

El gobernador de Michoacán indicó que en lo que corresponde a la administración estatal se cuenta listo con el esquema preventivo y de seguridad para estas fiestas patrias, pero todavía se tendrán más reuniones con las áreas de seguridad, tanto estatales como federales.

RYE