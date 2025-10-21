Honra Bedolla memoria de los Mártires de Uruapan a 160 años de su muerte

En este marco, el mandatario, acompañado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entregó la Presea Mártires de Uruapan a familiares del policía municipal Vidal Brígido Guzmán, fallecido en cumplimiento de su deber; a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal; y a los agentes locales heridos en cumplimiento de su deber: Daniela Arévalo, Yanuaria Rodríguez y Hugo Caro.