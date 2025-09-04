Homicidios dolosos bajan 47 % en Apatzingán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los homicidios dolosos en el municipio de Apatzingán disminuyeron un 47.06 por ciento, al pasar de 17 hechos en el mes de julio a 9 en agosto de este año, informó Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Detalló que, durante los últimos meses, la incidencia de homicidios dolosos ha mostrado una tendencia a la baja. En junio se presentaron 15, en julio 17 y en agosto 9, como resultado de la Operación Apatzingán, donde participan las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) con labores terrestres y aéreas.