Homicidio de Bernardo Bravo obliga a reforzar el llamado a la construcción de la paz: Carlos Garfias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Necesario reforzar el llamado a la construcción de la paz tras el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, resaltó el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.
En conferencia de prensa, se unió al duelo de la familia, con la esperanza de que haya una sociedad justa y pacífica donde reine la equidad para quienes se ganan la vida todos los días.
Puntualizó que hay un sentir en toda la población, por lo que este domingo, dijo, todas las iglesias del país han levantado la voz mediante la celebración de la eucaristía para pedir justicia y un llamado a la construcción de la paz.
“Estamos buscando implementar una llamada Fuerte a la Construcción de la Paz, más que provocar respuesta agresiva y violenta, queremos hacer un llamado para la construcción de la paz”, dijo.
Este movimiento, destacó, es tras el asesinato de Bernardo Bravo y será en próximos días cuando se dé mayores detalles, porque se busca no solo una cultura de paz, sino también la atención a las víctimas.
Garfias Merlos reconoció que hoy es imposible levantar la voz contra los grupos delincuenciales, inclusive para los sacerdotes, que si bien no dijo dónde hay situaciones complicadas, comentó que más de uno muestra temor, por lo que se procura tener cuidado y precaución.
“Haciendo un llamado para que, desgraciadamente sucedió este hecho, pero que más que sea un llamado para que juntos nos unamos en la construcción de la paz”, agregó.
Recordó que la construcción de la paz no emplea violencia, ni la va a desaparecer, pero si hay el compromiso y desafío de adecuar el mensaje a las necesidades de hoy.
