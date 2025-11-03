Homicida de Carlos Manzo sería menor de edad; piden ayuda para identificarlo

En rueda de prensa, el fiscal comentó que ya pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que les proporcione datos del hombre que le disparó al exedil la noche del 1 de noviembre en la plaza Morelos, durante el Festival de Velas de Uruapan.

"Hasta esta mañana no se ha logrado identificar al agresor, tampoco ha sido reclamado el cuerpo. Hay petición al INE con las huellas dactilares para identificarlo; de manera oficial no nos han respondido".

No obstante, el fiscal dijo que podría tratarse de un menor de edad, ante la falta de datos oficiales, aunque esperarán a recibir información por parte de dicha instancia. Por ahora, el autor material tendría alrededor de 17 y 19 años de edad.