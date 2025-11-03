Homicida de Carlos Manzo sería menor de edad; piden ayuda para identificarlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El agresor que le quitó la vida al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continúa sin ser identificado, afirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), pues no cuentan con datos oficiales del responsable —también finado— ya que no contaba con identificaciones al momento de ser abatido.
En rueda de prensa, el fiscal comentó que ya pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que les proporcione datos del hombre que le disparó al exedil la noche del 1 de noviembre en la plaza Morelos, durante el Festival de Velas de Uruapan.
"Hasta esta mañana no se ha logrado identificar al agresor, tampoco ha sido reclamado el cuerpo. Hay petición al INE con las huellas dactilares para identificarlo; de manera oficial no nos han respondido".
No obstante, el fiscal dijo que podría tratarse de un menor de edad, ante la falta de datos oficiales, aunque esperarán a recibir información por parte de dicha instancia. Por ahora, el autor material tendría alrededor de 17 y 19 años de edad.
Añadió que, de acuerdo al estudio de rodizonato de sodio en ambas manos, el resultado salió positivo, por lo que es seguro que fue él quien accionó el arma; además, en las pruebas sobre ingesta de drogas, también salió positiva al arrojar que consumió anfetaminas y marihuana.
Aparte del autor material, hay otra persona involucrada: el autor intelectual, aunque de éste no se conoce mayor información.
Contexto
Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de Uruapan. El agresor, que portaba un suéter blanco con capucha, disparó en al menos siete ocasiones contra el edil.
Uno de sus escoltas abatió al atacante en el lugar. Las autoridades también difundieron videos del momento de la agresión, captados por cámaras de seguridad de la plaza y comercios aledaños, los cuales forman parte de la carpeta de investigación.
