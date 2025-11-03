Homicida de Carlos Manzo se hospedó en el centro, hizo compras y usó arma vinculada a otros ataques en Uruapan: FGE

De acuerdo con la FGE, el ataque contra Manzo fue planeado, con al menos dos personas involucradas. El autor material del crimen fue abatido en el lugar por escoltas del edil, luego de que disparara al menos en siete ocasiones, provocando siete heridas al alcalde, una de ellas en el tórax, a la altura del abdomen, que resultó letal. En el ataque también resultaron heridos el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y un elemento de Protección Civil, ambos fuera de peligro.

El agresor, quien no ha sido identificado ni reclamado por familiares, es un joven de entre 17 y 19 años de edad. La FGE solicitó al INE el análisis de sus huellas dactilares para confirmar su identidad. La Fiscalía difundió videos, retrato hablado y fotografías de tatuajes que tenía en brazos, manos y muslo, con el objetivo de facilitar su reconocimiento. También se hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar, asegurando confidencialidad en los datos proporcionados.