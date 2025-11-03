Homicida de Carlos Manzo se hospedó en el centro, hizo compras y usó arma vinculada a otros ataques en Uruapan: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que el arma utilizada en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, está relacionada con otros dos hechos violentos registrados recientemente en ese mismo municipio.
En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal general Carlos Torres Piña detalló que el arma calibre 9 mm utilizada por el agresor en la Plaza Morelos el pasado 1 de noviembre, fue asegurada en el lugar y coincide balísticamente con:
Un doble homicidio ocurrido el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad.
Un ataque armado registrado el 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde dos trabajadores fueron heridos, y uno de ellos murió posteriormente.
De acuerdo con la FGE, el ataque contra Manzo fue planeado, con al menos dos personas involucradas. El autor material del crimen fue abatido en el lugar por escoltas del edil, luego de que disparara al menos en siete ocasiones, provocando siete heridas al alcalde, una de ellas en el tórax, a la altura del abdomen, que resultó letal. En el ataque también resultaron heridos el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y un elemento de Protección Civil, ambos fuera de peligro.
El agresor, quien no ha sido identificado ni reclamado por familiares, es un joven de entre 17 y 19 años de edad. La FGE solicitó al INE el análisis de sus huellas dactilares para confirmar su identidad. La Fiscalía difundió videos, retrato hablado y fotografías de tatuajes que tenía en brazos, manos y muslo, con el objetivo de facilitar su reconocimiento. También se hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar, asegurando confidencialidad en los datos proporcionados.
Previo al ataque, el joven se hospedó en un hotel en el centro de Uruapan alrededor de las 16:00 horas, realizó compras en comercios cercanos a la plaza municipal y, minutos antes del atentado, se colocó una sudadera blanca con capucha, que usó para perpetrar el crimen. Los registros del C5 y videos de establecimientos muestran su ruta desde que se alistó hasta que se acercó a la víctima en medio del evento del Festival de Velas.
Para aportar información sobre el agresor, la FGE habilitó los siguientes canales:
Teléfono: 443 298 2640, ext. 122
Correo: inteligenciacriminal@fiscaliamichoacan.gob.mx
rmr