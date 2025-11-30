Michoacán

Hombre herido al caer con su camioneta a canal de aguas negras, en Uruapan

Hombre herido al caer con su camioneta a canal de aguas negras, en Uruapan
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este domingo un hombre que conducía una camioneta resultó herido al precipitarse a un canal de aguas negras sobre el camino a Tejerías, al oriente de la ciudad de Uruapan.

El accidente sucedió a la altura del lugar conocidos como "Los Puentes Cuates" y tras el reporte, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal.

Una vez en el sitio, los socorristas auxiliaron al chofer de la camioneta, quien presentaba algunas contusiones y después lo trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Posteriormente, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para realizar el peritaje correspondiente y retirar la unidad de la marca Chevrolet, tipo Pick-up, color azul, que quedó el fondo del canal de aguas negras que atraviesa la zona oriente de la ciudad.

BCT

Uruapan
Michoacán
aguas negras

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com