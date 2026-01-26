Hombre de 64 años, primera víctima de sarampión en Michoacán; no estaba vacunado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud en Michoacán confirmó la primera muerte por sarampión en un hombre de 64 años de edad, originario de Coalcomán.

De acuerdo con información que proporcionaron a MIMORELIA.COM, el hombre no tenía antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

A pregunta expresa de los medios de comunicación durante la mañanera de este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a la población vacunarse, y en Michoacán hay vacuna disponible, toda vez que es la única manera de proteger y disminuir el riesgo de contagio de esta enfermedad que se transmite a través de las gotitas de saliva al estornudar, toser o hablar.

Hoy, tan solo la Secretaría de Salud en Michoacán cuenta con 721 mil 257 dosis contra este padecimiento, a fin de que la población que no ha recibido ninguna dosis acuda a los centros de salud.

En tanto, el mandatario estatal invitó a la población en general a no bajar la guardia, acudir a las instancias médicas y vacunarse contra esta enfermedad.

"Están las vacunas disponibles en el sector salud, tanto en el ISSSTE, en el IMSS, como en el IMSS Bienestar, lo que era el sector salud del estado. Es muy importante el tema de la vacunación, que se vacunen los que no hayan sido vacunados y también aquellas personas que sí se vacunaron, también es recomendable la vacunación", puntualizó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas; los adultos también se pueden contagiar si en su infancia no fueron vacunados o no desarrollaron la enfermedad.

Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, los cuales consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla; varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.

No existe tratamiento específico para el sarampión y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, hay pacientes que desarrollan complicaciones como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

